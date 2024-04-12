Ексдружина Остапчука вперше назвала причину їхнього розлучення й чи спілкується з ним: "Є табу"

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, розповіла, що стало причиною для розірвання їхнього шлюбу.

Так, Христина зазначила, що на момент розлучення з колишнім вона ще мала до нього почуття. Тому, за словами блогерки, до розлучення призвела певна ситуація. Її подробиці вона не стала розкривати, але натякнула, що вона не впевнена, що шоумен все ще її кохав на той момент.

"Є табу, які я взагалі не сприймаю у стосунках, у родині. І я не буду їх терпіти. Є моменти, коли в річницю шлюбу, наприклад, мій колишній чоловік виставляє річницю нових стосунків. Не знаю, може, у когось любов і пройшла. Я можу тільки про себе говорити, про свої причини й думки на момент розлучення, але це не тому, що пройшла любов з мого боку", - пояснила колишня дружина Остапчука в програмі "Балючих тем".

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Тим не менш Христина протягом декількох місяців відвідувала психолога, щоб налагодити свій емоційний стан. І наразі намагається будувати щасливе особисте життя. Однак, вона запевняє, що бачить біля себе коханого, який не має творчої професії. До того ж, на думку, Христини він має бути "більш емоційно стабільним" за неї, щоб "вдома не було "пожежі". І додає, що нині з Володимиром Остапчуком зовсім не спілкується, хоча й пропонувала йому мирно поділити їхнє спільне майно.

Нагадаємо, експодружжя досі врегульовує питання поділу їхнього будинку, який вони придбали у шлюбі. Так, нещодавно стало відомо, що шоумен прописав там нову дружину Катерину Полтавську й разом з нею робить в оселі ремонт. До слова, Христина іронічно відреагувала на це й зазначила, що тепер ділитиме майно через суд.

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