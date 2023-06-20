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Ексдружина Остапчука вперше прокоментувала, хто став ініціатором їхнього розриву

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
2 хв
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Ексдружина Остапчука вперше прокоментувала, хто став ініціатором їхнього розриву

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Христина також поскаржилася, що її фотоблог "атакують" боти.

Колишня ведучого Володимира ОстапчукаХристина Горняк – прокоментувала, хто став ініціатором розриву їхніх стосунків.

Зокрема, нотаріусиня це зробила в коментарях під дописом, де вона розповідала про свої настанови на життя. Христина ділилася, що вона попрощалася з минулим, не звертає увагу на думку інших, сама відповідає за своє щастя та частіше усміхається.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Утім, деякі користувачі в коментарях писали, що Горняк незабаром буде 40 років, а вона піариться на чоловікові, який її покинув. Христина не стала мовчати, а зазначила, що хтось навмисно розповсюджує дезінформацію, та натякнула, що ініціатором розриву була вона.

"Тема мого віку чітко прослідковується у декого…А по-друге, трошки дезінформативний Сева, хто кого кидав. Але ок, так буває", - прокоментувала Христина.

Коментарі під дописом Христини Горняк / © instagram.com/kristygor
Коментарі під дописом Христини Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

До речі, згодом нотаріусиня поскаржилася, що її фотоблог "атакують" боти, які пишуть їй гнівні коментарі щодо її віку та зовнішнього вигляду. Христина зазначила, що знає, звідки ростуть ноги, і попросила припинити займатися подібним, адже інших жінок це може образити.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк поглузувала зі слів колишнього чоловіка Володимира Остапчука, що його "лупить карма" за помилки в попередніх стосунках. Нотаріусиня пожартувала, що від неї "поки що не прилетіло". Однак вона порадила шоуменові скоріше поділити спільно нажите майно, зокрема будинок, адже тоді й через неї "карма лупитиме".

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Дата публікації
Перегляди
14к
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