Ексдружина Остапчука вперше розповіла про нового залицяльника і прокоментувала розлучення з шоуменом

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня та блогерка Христина Горняк – відверто розповіла про їхнє розлучення.

У програмі ЖВЛ екскохана шоумена поділилася, що з поваги не коментує розрив їхніх стосунків. Утім Христина запевняє, що в розлученні обидва.

"З поваги до всіх сторін – я не коментую. У мене є позиція, я її дотримуватимусь... Стосунки – це робота двох, це взаємодія двох, тому інколи нам здається, що ми винні або хтось винен, а я вважаю, що завжди винні двоє... Краще інколи розійтися, якщо ви руйнуєте одне одного, ніж боятися, що скажуть. Я хотіла б, щоб в будь-якому випадку дівчата обирала себе і продовжували жити", - прокоментувала Христина.

Володимир Остапчук з ексдружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Після розлучення блогерка не збирається закриватися в собі, а вірить, що зможе знову закохатися. Ба більше, в Христини вже навіть є залицяльник – і не один. Щоправда, з першим чоловіком блогерка хоче бути просто друзями.

"Мені здається, що він якийсь маніяк: телефонує, пише, йдемо купимо тобі все. Я кажу: "Не підемо, не купиш, не подобаєшся, вибач, будемо друзями, але не стосунки. Не хочу", - прокоментувала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

А от тим часом до іншого залицяльника нотаріусиня навіть має взаємні почуття.

"Метелики... метелики в животі. Але взагалі я така жінка, що легко закохуюсь. Ще й весілля гульну. Я хочу повагу, я хочу нормальні стосунки, хочу будинок, залитий сонцем, багато гостей, дітей, собак. Я так уявляла, так і уявляю. Нічого не змінилося", - прокоментувала Христина.

Як Христина Остапчук переживала розлучення та чи знайшла нове кохання

Нагадаємо, тим часом Володимир Остапчук назвав свої два попередні шлюби "помилками". Також шоумен пригадав, якими образливими словами його називали ексдружини.

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