Ексдружина Остапчука вперше розповіла про нового залицяльника і прокоментувала розлучення з шоуменом

Нотаріусиня пояснила, хто винен у їхньому розлученні з ведучим.
Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня та блогерка Христина Горняк – відверто розповіла про їхнє розлучення.
У програмі ЖВЛ екскохана шоумена поділилася, що з поваги не коментує розрив їхніх стосунків. Утім Христина запевняє, що в розлученні обидва.
"З поваги до всіх сторін – я не коментую. У мене є позиція, я її дотримуватимусь... Стосунки – це робота двох, це взаємодія двох, тому інколи нам здається, що ми винні або хтось винен, а я вважаю, що завжди винні двоє... Краще інколи розійтися, якщо ви руйнуєте одне одного, ніж боятися, що скажуть. Я хотіла б, щоб в будь-якому випадку дівчата обирала себе і продовжували жити", - прокоментувала Христина.
Після розлучення блогерка не збирається закриватися в собі, а вірить, що зможе знову закохатися. Ба більше, в Христини вже навіть є залицяльник – і не один. Щоправда, з першим чоловіком блогерка хоче бути просто друзями.
"Мені здається, що він якийсь маніяк: телефонує, пише, йдемо купимо тобі все. Я кажу: "Не підемо, не купиш, не подобаєшся, вибач, будемо друзями, але не стосунки. Не хочу", - прокоментувала Христина.
А от тим часом до іншого залицяльника нотаріусиня навіть має взаємні почуття.
"Метелики... метелики в животі. Але взагалі я така жінка, що легко закохуюсь. Ще й весілля гульну. Я хочу повагу, я хочу нормальні стосунки, хочу будинок, залитий сонцем, багато гостей, дітей, собак. Я так уявляла, так і уявляю. Нічого не змінилося", - прокоментувала Христина.
Нагадаємо, тим часом Володимир Остапчук назвав свої два попередні шлюби "помилками". Також шоумен пригадав, якими образливими словами його називали ексдружини.
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