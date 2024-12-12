Ексдружина Остапчука закрутила роман з військовим і розповіла про їхні стосунки: "Це дуже складно"

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука закрутила роман з військовим.

Нотаріусина та блогерка Христина Горняк проговорилася про це в коментарі для "Люкс ФМ". Колишня обранця шоумена поділилася, що остаточно її серце буде зайняте лише після того, як бойфренд освідчиться їй, а поки ж вона може сказати, що в особистому житті в неї все добре. Після цих відвертих зізнань Горняк розповіла, що будувати стосунки з військовим складно та майже неможливо. За словами блогерки, думки людей, що служать, здебільшого заповнені фронтом, адже в них нелегка робота, яка вимагає максимальної концентрації.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Поки що ніхто нічого в моєму серці не зайняв, але, скажімо так, все добре. Але я заміж поки що не вийшла, освідчення немає, час покаже. Будувати стосунки з військовим, який перебуває в бойовому підрозділі, перебуває у бойових діях – це дуже складно, майже неможливо. У них всі думки там, у них дуже важка робота, інколи це навіть заважає", - поділилася блогерка.

Журналістка Наталія Тур припустила, що, можливо, Горняк вже не разом з обранцем: "Стосунки були, але закінчилися?".

Однак сама ж Христина цього не підтвердила. Натомість вона лиш поділилася, що спілкуватися на відстані дуже складно: "Це ваш коментар, я його не підтверджую. Закінчились, були чи ні…Але це дуже важко. Спілкування на відстані - це дуже важко, а ще й з людиною, яка постійно в небезпеці".

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк заговорила про весілля. Також блогерка зізналась, чи планує повертатися за кордон.

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