Ексдружина Остапчука зізналася, чи вітала його з майбутнім поповненням у родині

Ексдружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк відреагувала на новини про майбутнє поповнення у родині зірки.

Горняк заявила, що після новини про вагітність обраниці шоумена Катерини Полтавської вона не зв'язувалася з парою та не вітала їх. І додала, що ця тема її не цікавить.

"Я цю тему не коментую. Ні (нічого не писала – прим. ред.)", - сказала Христина в коментарі "Тур зірками".

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Окрім того, блогерка розповіла про своє бачення особистого життя. За словами блогерки, вона полишила ідею жити за кордоном через бажання будувати стосунки саме з українським чоловіком на Батьківщині. Ба більше, бізнесвумен стверджує, що перед від'їздом з Австрії припинила спілкування з іноземцем.

"Просто я хочу людину мого менталітету. Щоб ми слухали одну музику, щоб нас об'єднувала одна історія. Щоб він мене розумів і я його. До того ж мовний бар'єр. Мені здається, що як би ти мову не знав, то однаково ти не будеш розуміти жарти. А у мене гумор – родзинка. Я за те, щоб було вільне спілкування", - пояснила ексдружина Остапчука.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк, розповіла про поділ спільного майна з колишнім чоловіком Володимиром Остапчуком і чому не йде до суду.

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