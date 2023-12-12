Ексдружина Остапчука зізналася, що опинилася без квартири й живе у подруг

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня Христина Горняк – зізналася, що наразі вона постійно змінює локації й проживає у квартирах друзів.

У своєму фотоблогу блогерка розповіла, що її власна квартира "зайнята". Тому вона часто вимушена жити у подруг. Втім, це рішення не дуже задовольняє Христину. І вона навіть готова бронювати номер у готелі.

"Я сьогодні стомилася дуже. Чомусь покинули сили… А ще, так як моя квартира зайнята, я пожила вже у всіх подруг на світі… Наступного разу, я забронюю собі готель, бо я просто вже не можу казати: "Сплю на новому місці, наснися наречений нареченій", - пожартувала блогерка.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

До слова, у новій оселі Горняк похизувалася гарно прикрашеною ялинкою.

Христина Горняк вдома у подруги / Фото: instagram.com/kristygor

Наступною стала сторіз із дитячої кімнати, де були розкидані іграшки. Так, ексдружина Остапчука знову пожартувала не лише про нареченого, але й дітей.

Христина Горняк вдома у подруги / Фото: instagram.com/kristygor

"Сьогодні насниться не тільки мій "наречений", а ще і "наші діти", бо атмосфера…", - кумедно підписала фото Христина.

Цікаво, що Горняк спала у ліжечку "принцеси", яке належить доньці її подруги. Вона зазначила, що навіть у такому незвичному місці їй вдалося виспатися.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк прокоментувала звинувачення у привласненні собі майна свого колишнього Володимира Остапчука. Експодружжя й досі не поділило своє майно, зокрема, двоповерховий будинок під Києвом. Так, вона пояснила, чи претендує на дім, який будувала спільними зусиллями з ексобранцем.

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