Ексдружина Остапчука зізналася, скільки грошей витрачає на місяць і що приносить їй дохід

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – поділилася, чим нині заробляє на життя та які суми витрачає щомісяця.

Блогерка зазначила, що нині вона тимчасово призупинила основну діяльність. Втім, кошти все одно має, адже вміє заощаджувати.

"Кручуся, як тільки вмію. Я все життя працюю. Але у мене є одна перевага – я вмію відкладати й зберігати кошти. Тому навіть якщо я не працюю, я не вмираю з голоду", - розповіла Горняк в інтерв'ю Євгенію Фешаку.

Христина також відповіла, скільки їй вартує жити за кордоном. Адже наразі вона тимчасово проживає у Відні й лише іноді приїздить до Києва. Зокрема, на проживання в Австрії ексдружина Остапчука витрачає близько трьох тисяч євро.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я витрачаю на життя близько 3 тис євро на місяць точно. Зараз у мене трішки економний режим. Бо мені потрібно знімати житло. Тут (у Києві – прим. ред.) я можу витрачати менше. У мене маленька квартира (у Відні – прим. ред.). Вона коштує 1350 євро. 53 квадратних метри. Це дуже хороша ціна. Не живу в центрі, але живу в новобудові", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно нотаріусиня Христина Горняк приголомшила, що вона опинилася без житла у столиці. Тому блогерка вимушено проживала у своїх подруг і показала тимчасові умови проживання.

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