Ексдружина Павліка показала докази того, що артист обіцяв подарувати їй квартиру

Лариса показала листування з ексчоловіком.

Ексдружина співака Віктора Павліка Лора Созаєва ще в жовтні заявила, що артист виганяє її з квартири.

Втім, на своїй сторінці в Facebook Созаєва вирішила показати докази того, що Павлік таки обіцяв їй подарувати її. Так, вона опублікувала скріншот листування з ексчоловіком, де артист запевнив Лору, що квартира залишиться їй.

До слова, жінка навіть уточнювала в Павліка, чи він виплатить кредит. На що співак відповів: "Не хвилюйся. Це твоя квартира. Це навіть не обговорюється. Ніхто тебе на вулиці не залишить. Поки я живий. Перепишу її на тебе звісно".

Листування Віктора Павліка з Лорою Созаєвою / facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Як повідомила Лора, вони листувалися з ексчоловіком ще восьмого травня. Також Созаєва поскаржилась, що Павлік в інтерв'ю "поливає її брудом".

Нагадаємо, Лариса Созаєва ще у жовтні записала відео, де повідомила, що Павлік виганяє її з квартири. Дружина співака Катерина Реп'яхова не стрималася та прокоментувала закид колишньої. Вона заявила, що вони виплачують кредит на велику квартиру, оплачують Ларисі комунальні послуги, дають гроші та інколи забезпечують продуктами.

Подружжя платить за квартиру, де живе Лариса, 50 тисяч доларів, не враховуючи комунальні. З них 25 тисяч - тіло, а 25 – відсоток за кредит. Пара запропонувала продати це житло в обмін на те, що дасть Созаєвій 100 тисяч доларів. Втім, Лору такий варіант не влаштовує.

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