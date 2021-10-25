Ексдружина Павліка показала їх у молодості на спільному відео і подякувала йому за кохання

Лора відповіла на закиди, що свого часу зруйнувала родину зірки.

Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва піддалася спогадам.

Так, жінка пригадала ті часи, коли була разом зі співаком. На сторінці в Instagram Лора поділилася архівним кліпом Павліка на пісню "Лейла", у якому зіграла головну роль. У відео і Павлік, і Созаєва дуже молоді та шалено закохані.

Цікаво, що жінка подякувала ексчоловіку за спільно проведений час і за його кохання.

"Ти - моя гордість! Вітя, я вдячна тобі за прекрасний відрізок життя, проведений разом. Ти дуже гідний чоловік і прекрасна людина. Дякую тобі за кохання і за прекрасні моменти, подаровані одне одному. Цей прекрасний час, спільно прожитий у Туреччині, залишився в цьому відео", - прокоментувала Созаєва.

Також вона відповіла на закиди на її адресу, що свого часу вона розбила попередню родину Павліка, як це зараз зробила Катерина Реп'яхова, теперішня жінка зірки. Аби розставити крапки над "і" Созаєва розповіла історію знайомства з Павліком:

"Я приїхала до Тернопільської філармонії на роботу. Віктор хотів запросити мене до ресторану, але я відмовила. Через рік, він знову запросив мене і друзів. Але виявилося, що можемо лише ми вдвох пройти до ресторану. Ми повечеряли, але надалі, я сказала, що не відчуваю до нього кохання. Але він не перестав залицятися. А за півроку прийшов і сказав, що розлучився. Я не збиралася заміж, більш того я підписала контракт на робочу поїздку до Туреччини. Він залишив свій музичний колектив і поїхав за мною. Якби я не поїхала, а він не поїхав за мною - ніколи б шанувальники не почули пісень "Шикидим", "Лейла", "Яна", - поділилася Лора.

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