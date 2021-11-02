Ексдружина Павліка показала їхнє щасливе сімейне фото з покійним сином

Лора наголосила, що ідеальних стосунків немає.

Ексдружина українського співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – знову вдалася до спогадів.

На сторінці в Instagram 48-річна жінка розмістила сімейне фото з колишнім та їхнім покійним сином. На світлині тоді ще родина усміхнено позує на підлозі, а маленький Павло обіймає та тримає за руки своїх батьків.

Віктор Павлік з ексдружиною та сином / instagram.com/lora.sozaeva

У дописі Лора наголосила, що ідеальних стосунків немає, а є лише ідеальні картинки.

"Часто буває дуже сумно розлучатися з деякими красивими образами, намальованими чи списаними з романів, романтичних фільмів, де кохання постає як щось позалюдське, небесне, яке можна знайти і ніколи його не втрачати. Люди розходяться, ілюзії розбиваються, але треба вчитися прощати та бути вдячним за те, що було. Дітям найскладніше. Для них руйнується цілий світ. Але наш мозок пластичний і до всього може адаптуватись. Головне залишатися добрими та відкритими одне до одного", – зазначила Созаєва.

Зі свого боку, юзери порадили Лорі відпустити та забути увесь біль та образи, втім, жінка відповіла на це так: "Це моя історія життя тривалістю в 25 років. Я відпустила, але це не значить, що забула".

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