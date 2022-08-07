Ексдружина Павліка про смерть сина, якого не стало два роки тому: "Виконав своє призначення"

Рівно два роки тому, 7 серпня, життя 21-річного юнака забрав рак.

На сторінці у Facebook Лора опублікувала фото сина та присвятила йому допис.

"Сьогодні два роки без Пашеньки… Чи є життя після смерті? Я вірю, що так! Чи є життя після втрати єдиного сина? На жаль, так! Чи це кара небесна? Я вірю, що ні! Бог допустив смерть свого єдиного сина на хресті, бо він виконав своє призначення! Напевно, і мій син його виконав. Так само, як зараз військові виконують свою місію на землі і йдуть на небо, в краще життя, зробивши все, що від них залежало", – написала вона.

Павло Павлик / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Созаєва зізналася, що після смерті Паші вона змінилася.

"Після смерті рідної душі ми не залишаємось колишніми, а зростаємо духовно, хоча здається, крила в нас забрали, але натомість, прив’язали каміння до ніг, усе ж таки сенс в цьому є. Але знати нам не дано. Поки що. От у що я вірю!" – додала жінка.

Нагадаємо, у серпні 2018 року у Павла Павлика несподівано почали відмовляти ноги. Тоді після огляду та МРТ лікарі приголомшили діагнозом – саркома, рак хребта. Почалася виснажлива боротьба за життя Павла. 18 курсів хіміо- та променевої терапії, тривала реабілітація. Хлопцеві ставало краще. Втім, згодом хвороба повернулася. Павло помер після дворічної боротьби з раком.

Читайте також: