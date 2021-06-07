Ексдружина Потапа Ірина Горова розповіла, у яких стосунках з ним зараз

Продюсерка зізналася, що шалено вірить у колишнього чоловіка.

Ексдружина репера та продюсера Потапа, його бізнеспартнерка Ірина Горова розповіла про те, які у них стосунки зараз.

За словами Ірини, вони залишилися добрими друзями і продовжують підтримувати одне одного. Більше того, Горова зізналася, що шалено вірить у свого ексчоловіка та у всьому його підтримує.

"Досі працюємо разом, підтримуємо одне одного. Це творчій союз, його неможливо розірвати, тому що я шалено у нього вірю, мені дуже подобається все, що він робить", - сказала Горова у коментарі DOROTHY.

Ірина Горова з Потапом та їхнім сином Андрієм

Також продюсерка не стала приховувати, що одразу після розлучення їм з Потапом було непросто знайти спільну мову, однак з часом вони все ж таки налагодили спілкування.

"Сказати, що я, так, одразу і він одразу, і ми розійшлися і: "Ну клас, будемо дружити", - звичайно що ні. Але. Творчі люди – вони інші. Можна розлюбити, не так надихатися, але він творець на сто відсотків і коли він приносить трек, і коли я дивлюся на нього в кадрі, і він відіграє як професійний актор, хто за мною спостерігає, він бачить що це непідробно. Що мені дійсно супер подобається, що він робить", - наголосила продюсерка.

Зазначимо, що Ірина Горова та Потап були одружені протягом 15 років. У експодружжя є син, 12-річний Андрій.

2019-го року Потап одружився зі своєю партнеркою за дуетом "Потап і Настя" Настею Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла, у яких стосунках наразі перебуває з Іриною Горовою.

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