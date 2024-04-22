Ексдружина Потапа зізналася, чи спілкується їхній син з батьком і як реагує на скандали довкола репера

Ексдружина репера та продюсера Потапа, продюсерка Ірина Горова розповіла, у яких стосунках її 15-річний син Андрій перебуває з батьком.

Як зізнається продюсерка, ніщо не може завадити спілкуванню Потапа з сином і вони зараз у чудових стосунках.

"Для нас важливо попри все те, що кажуть, щоб у сина був батько й вони спілкувалися. Тому що йому потрібен досвід, поспілкуватися на всі чоловічі теми. Олексій дуже класний батько і ніщо не може вплинути на їхні стосунки", — розповіла Горова в інтерв'ю програмі "Люкс ФМ".

Слова своєї мами підтвердив і сам син зірки Андрій. Він зазначив, що іноді вони проводять час разом з батьком.

"Ми в контакті, я до нього приїжджаю. У нас все добре", — додав син Потапа.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Окрім того, Ірина поділилася, що також іноді спілкується з ексчоловіком, адже вони спільно виховують сина. І на тлі скандалів Потапа прокоментувала, що не втручається зі своїми порадами в життя ексчоловіка й тримає фокус уваги на собі та своїй родині.

"Ми можемо телефонувати один одному стосовно Андрія. Можемо нормально поспілкуватися. Втім, центр інтересів надзвичайно вже не той, який був. Це рідко, але ми не сварилися. У нього своє життя, у мене своє. Я можу сказати своє бачення, що щось так чи не так, але це його життя", — пояснила продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Потап публічно заступився за дружину Настю Каменських після хейту в її бік.

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