Ексдружина Потапа зізналася, чи справді їх 15-річний син ігнорує зіркового батька

Ексдружина репера та продюсера Потапа, продюсерка Ірина Горова вперше прокоментувала, чи справді їхній 15-річний син Андрій ігнорує зіркового батька.

Як відомо, на такі думки фанів Потапа наштовхнуло нещодавнє інтерв'ю хлопця, у якому він двічі не згадав про зіркового батька. Втім, Горова поквапилася заспокоїти стурбованих прихильників. Продюсерка зазначила, що у її сина чудові стосунки з батьком:

"Він не проігнорував. Немає жодного прихованого посилу. Він дуже його любить, поважає. І я вважаю, що це вигадана якась суперновина. Навпаки – вони дуже активно спілкуються, підтримують один одного", - запевнила Горова у програмі "Ранок у великому місті".

Потап та Ірина Горова з сином

Ба більше, продюсерка поділилася, що новорічні свята Андрій проведе разом з Потапом. Та де саме вони святкуватимуть, уточнювати не стала. Журналістка запитала у Горової, Потап з сином будуть зустрічати Новий рік у Києві чи за кордоном, на що вона лаконічно відповіла: "Ні, не в Києві".

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, днями Потап повідомив, що повернувся до України з-за кордону, де був у відрядженні. Продюсер одразу поділився селфі з сином Андрієм, який весь цей час був у Києві. Також репер розповів, з ким зустріне Новий рік.

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