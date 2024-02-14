Ексдружина Позитива показалася у весільній сукні і натякнула, що вдруге вийшла заміж

Колишня дружина співака Позитива – Анна Андрійчук – заінтригувала новиною про зміни в особистому житті.

У своєму Instagram дизайнерка натякнула, що вдруге вийшла заміж. Андрійчук опублікувала серію світлин, де постає в образі нареченої. На знімках дизайнерка зображена в білій весільній сукні та з довгою фатою.

Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

У дописі під фото Анна не була багатослівною. Вона лише написала англійською "revelation", що в перекладі українською означає "одкровення".

Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

Підписники Андрійчук переконані, що таким чином вона повідомила про своє друге заміжжя. Вони активно вітають її в коментарях. Ба більше, навіть репер Потап, який товаришує з Анною, написав своє привітання: "Вітаю!".

Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

Ви така красива жінка! Неможливо! Я бажаю вам вічного щастя та любові. Ви того заслуговуєте!

А от оце було неочікувано! Вітаємо!

Просто чарівна наречена!

Зазначимо, Анна Андрійчук була заміжня за репера Позитива. Пара перебувала у стосунках 15 років, з яких у шлюбі - вісім. Однак у квітні 2021 року подружжя приголомшило новиною, що розлучається. Причиною їхнього розриву стали різні інтереси.

Про особисте життя Анни після розлучення нічого невідомо, адже вона тримає його в таємниці.

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