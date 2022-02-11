Ексдружина Позитива розповіла, як намагалася врятувати шлюб і чи завела новий роман

Також Анна Андрійчук зізналася, як пережила розрив з коханим.

2021-го року зовсім не позитивні чутки, про які більшість тільки здогадувалися, підтвердилися – учасник гурту MOZGI Позитив таки розлучився зі своєю дружиною Анею Андрійчук.

У інтерв'ю програмі ЖВЛ Анна поділилася, як намагалася врятувати шлюб. Перші тривожні дзвіночки пролунали ще декілька років тому, коли подружжя вирішило роз'їхатися.

"Ми були разом, але жили у різних місцях. Ми мали новий період. Ми їздили відпочивати разом. Проводили разом час. Просто поживши якийсь час окремо, ми зрозуміли, що краще бути щасливими окремо. Ми з ним зустрілися, багато плакали. Але ми розуміли, що нам треба відпускати одне одного", - поділилася Андрійчук.

Аня Андрійчук відверто про розлучення з Позитивом

Коли 2020-го року Позитив давав "ЖВЛ" відверте інтерв'ю, яке згодом розтиражували всі ЗМІ, вони вже не були разом. Однак приховували цей сумний факт. І лише тепер Аня вперше розповідає, як тоді сприйняла побачене.

"Звичайно, це не легкий взагалі період нашого життя. Ані в Льоші, ані в мене. Уявляєш, коли ти протягом багатьох років разом. І тут тобі треба вже будувати своє життя окремо. Я його розумію. Я також багато плакала. Але це треба було пережити", - зазначила Анна.

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Подейкували, що насправді їхнє розлучення спровокувала зрада Олексія з його партнеркою на "Танцях із зірками" Юлією Сахневич. Однак Аня запевняє, що причина була в іншому.

"Просто у нас стали різні інтереси, ми переросли одне одного. Тому захотілося вже кожному йти у якісь свої ніші", - пояснила Андрійчук.

Після розлучення Олексій з Анею час від часу бачаться у спільних компаніях. І з повагою ставляться одне до одного. Аня зізнається – хоч вона й розлучена, на побачення жодного разу після розриву так і не сходила.

Позитив та Анна Аднрійчук / instagram.com/annchuk

"У мене є чудовий будинок, є прекрасний бізнес, є сім'я, друзі, собачка. У мене все класно, все гаразд. І лише зараз на 103 відсотки я розумію, що вже готова до стосунків. Моє серце відчинене", - поділилася Анна. Головне, каже, щоб у стосунках обранець був сильніший за неї. Бо цій сильній дівчині дуже хочеться стати слабкою поряд зі своєю половинкою.

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