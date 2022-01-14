Ексдружина Позитива у бікіні звела з розуму бездоганною фігурою

Ексдружина Позитива у бікіні звела з розуму бездоганною фігурою

Анна похвалилася формами.

Колишня дружина екссоліста гурту "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрійчук разом із подругою Настею Каменських та її чоловіком Потапом продовжує відпочивати у Мексиці.

У Тулумі дизайнерка не лише надихається пейзажами та Карибським море, а й робить гарячий контент для свого Instagram. Так, у фотоблогу Аня поділилася фото, де позувала у барвистому бікіні та неонових прозорих штанцях. Спершу дівчина посвітила апетитними сідницями.

Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Також дизайнерка похвалилася вузькою талією та бюстом.

Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Допис Андрійчук вирішила залишити без зайвих слів. А от її підписники у коментарях не скупилися на приємні слова.

Фігура вогонь

Гарна капець

Божественно чарівна

Ти прекрасна

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