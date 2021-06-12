Ексдружина Позитива вперше назвала причину розлучення зі співаком

Пара давала шанс відновити сім’ю.

Колишня дружина екссоліста гурту "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрійчук вперше назвала причину розлучення зі співаком.

У програмі "Світське життя" дизайнерка поділилася, що рішення про розрив не було одноденним, а "мав накопичувальний ефект".

"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім’ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною. Я не можу сказати, що він не хотів, якось не склалося у нас з цим", – поділилася Аня.

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Також ексобраниця композитора прокоментувала чутки про його зради.

"Він артист, він популярний, він гарний і, звичайно, про зради кажуть завжди, бо це найцікавіша тема. Звичайно, я це чула, але я дружина, яка обрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила", – поділилася вона.

Андрійчук додала, що за майже два роки, поки пара не жила разом, вони намагалися відновити сім’ю та намагалися зустрічатися. Подружжя подорожувало та планувало спільне майбутнє. Втім, не склалося.

instagram.com/annchuk

Колишня зірки також розповіла, що батьки складно відреагували на розрив пари, оскільки, думали, що у них все ідеально – Анна не розповідала навіть про маленькі сварки.

"Коли я батькам вже за декілька місяців розповіла, що ми роз’їхалися, у людей був шок. Мій батько лише пів року тому вперше поговорив зі мною на цю тему, тому що до цього йому було дуже боляче. Тому що він віддав свою квіточку найстаршу в руки, а тут повернули", – поділилася дизайнерка.

Анна зазначила, що зараз між ексами ділові стосунки – вони спілкуються лише щодо офіційного розлучення. Колишні вже поділили майно. У них була квартира, яку вони продали та розділили гроші 50 на 50.

Нагадаємо, раніше Позитив зізнався, чи закрутив новий роман після розлучення з дружиною. Також прокоментувала розрив колеги співачка Надя Дорофєєва.

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