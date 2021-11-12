Ексдружина Позитива зізналася, чи зустріла нове кохання після розлучення

Також Аня розповіла, які чоловіки їй подобаються.

Українська дизайнерка та колишня дружина артиста Позитива – Анна Андрійчук – зізналася, чи вільне її серце.

У "Зірковому шляху" вона поділилася, що поки що не зустріла нове кохання після розлучення.

"Я можу сказати на 100 відсотків з упевненістю, що нарешті моє серце відкрите і вільне. Я зараз щаслива, сповнена жінка, яка, напевно, готова вже до кохання", – розповіла вона.

Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Аня додала, що після розриву стосунків з чоловіком багато прихильників почали їй писати. Втім, вона розповіла, які якості має мати потенційний обранець, аби підкорити її.

"По-перше, він має бути впевненим у собі, чітко знати, чого він хоче від життя і в нього має бути гарне почуття гумору. Чоловіки, якщо у вас немає почуття гумору, навіть до мене не підходьте", – зазначила дизайнерка.

Крім того, Аня розповіла, що придбала власний будинок, куди нещодавно переїхала. Дизайнерка поділилася, що купила оселю за власні кошти та за гроші, які вони поділили з Позитивом після продажу спільної квартири.

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