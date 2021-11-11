Ексдружина Позитива зізналася, хто був ініціатором їхнього розлучення

Також Аня прокоментувала чутки про роман колишнього з Юлією Сахневич.

Ексдружина співака та композитора Позитива – Анна Андрійчук – відповіла, хто ж був ініціатором їхнього розлучення.

У програмі "Зірковий шлях" дизайнерка поділилася, що саме вона ухвалила важливе рішення. Так, вперше пара роз’їхалася ще понад два роки тому, аби зробити паузу та зрозуміти, "хто є хто". За цей час подружжя ще намагалося відновити сім’ю, разом подорожувало та планувало спільне майбутнє.

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

"Не те, що я психанула, пішла і сказала: "Йдіть усі до лазні, я царівна і хочу жити сама". Ні, звичайно. Це боляче, це складний переломний момент. Особливо, коли я ухвалила рішення, що потрібно відпускати одне одного, щоб кожен був щасливий окремо, от тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні", – поділилася Аня.

Також колишня зірки прокоментувала чутки про його зради. Подейкували, що Позитив пішов від дружини до партнерки у "Танцях з зірками" Юлії Сахневич.

Позитив та Юлія Сахневич / instagram.com/tanci1plus1

"Якщо була інша жінка, то це вже буде на совісті Льоші. Але я нічого про це не знаю. Я скажу, що чутки та плітки у шоубізнесі весь час ходять. Все життя Льоші приписують якісь романи. Тому вірити усім чуткам… Я б не вірила", – заявила Андрійчук.

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