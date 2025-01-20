Ексдружина Пятова розповіла про стосунки футболіста з чотирма дітьми і дала відсіч новим кавалерам

Юлія насмішила реакцією на пропозицію незнайомця випити кави.
Ексдружина відомого українського футболіста Андрія Пятова Юлія розповіла, як ексчоловік ладнає з їхніми чотирма дітьми.
У своїх сторіз блогерка дала відповідь на найцікавіші запитання. Так, у Юлії після розлучення з футболістом поцікавилися, які зараз у нього стосунки з дітьми. У відповідь колишня Пятова поділилася, що все складається дуже добре. Андрій бере участь у вихованні доньок і сина.
"Андрій гарний батько. І ним і лишається", - розповіла Юлія.
Блогерка також дала кумедну відповідь на пропозицію від незнайомця піти з ним на каву. Ексобраниця футболіста публічно висловила свій захват від такого бажання, але одразу з гумором пояснила, що з нею в житті доводиться нелегко:
"Сміливий. Четверо дітей, два коти, два хом'яки, город із весни, характер не "цукерочка" – дивлюся, не відлякує", - жартома висловилася Пятова.
Нагадаємо, про розлучення Андрія та Юлії Пятових стало відомо на початку листопада минулого року. Цікаво, що згодом саме футболіст назвав себе винним у розпаді шлюбу. До слова, нещодавно суд повідомив про причини такого рішення пари.
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