Ексдружина Пятова розповіла про стосунки футболіста з чотирма дітьми і дала відсіч новим кавалерам

Ексдружина відомого українського футболіста Андрія Пятова Юлія розповіла, як ексчоловік ладнає з їхніми чотирма дітьми.

У своїх сторіз блогерка дала відповідь на найцікавіші запитання. Так, у Юлії після розлучення з футболістом поцікавилися, які зараз у нього стосунки з дітьми. У відповідь колишня Пятова поділилася, що все складається дуже добре. Андрій бере участь у вихованні доньок і сина.

"Андрій гарний батько. І ним і лишається", - розповіла Юлія.

Андрій Пятов з дітьми

Блогерка також дала кумедну відповідь на пропозицію від незнайомця піти з ним на каву. Ексобраниця футболіста публічно висловила свій захват від такого бажання, але одразу з гумором пояснила, що з нею в житті доводиться нелегко:

"Сміливий. Четверо дітей, два коти, два хом'яки, город із весни, характер не "цукерочка" – дивлюся, не відлякує", - жартома висловилася Пятова.

Юлія Пятова

Нагадаємо, про розлучення Андрія та Юлії Пятових стало відомо на початку листопада минулого року. Цікаво, що згодом саме футболіст назвав себе винним у розпаді шлюбу. До слова, нещодавно суд повідомив про причини такого рішення пари.

Чому Андрій Пятов визнав себе винним у розлученні після 19 років шлюбу? – ЖВЛ представляє

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