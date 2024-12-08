Ексдружина Пятова возз'єдналася з футболістом і показала їхні розваги разом з дітьми

Ексдружина відомого українського футболіста Андрія Пятова неочікувано засвітилася у компанії колишнього.

Так, у фотоблогу Юлія Пятова показала, як з футболістом і їхніми двома дітьми вони проводять час разом. Зокрема, через місяць після розлучення колишнє подружжя возз'єдналося задля сина й доньки, яких вони привели до парку розваг.

Андрій і Юлія Пятови з дітьми

Зіркові батьки з двома дітьми відвідали низку атракціонів. Так, Юлія у сторіз показала, як маленький Лев грає з татом у настільний аерохокей. Крім того, нащадки Пятових побували на картингу і відвідали різноманітні лабіринти. Під час відпочинку сімейство також наробило кумедних знімків у фотобудці.

Андрій і Юлія Пятови з дітьми

Андрій і Юлія Пятови з дітьми

Андрій і Юлія Пятови з дітьми

Згодом ексобраниця Пятова з сином і донькою відправилися на його хокейний матч. Щасливі діти на трибуні активно вболівали за рідну людину на льоду.

Андрій і Юлія Пятови з дітьми

Андрій і Юлія Пятови з дітьми

Нагадаємо, Юлія та Андрій Пятови розлучилися наприкінці жовтня 2024 року. Проте публічно повідомили про це лише у листопаді. Пара була у шлюбі протягом 19 років. Зараз вони спільно виховують чотирьох дітей – трьох доньок і сина. Через деякий період футболіст заявив, що причиною розриву стали його помилки, яких він припускався не один раз.

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