Ексдружина Пятова возз'єдналася з футболістом і показала їхні розваги разом з дітьми

Навіть після розриву колишня пара зберігає теплі стосунки задля нащадків.
Ексдружина відомого українського футболіста Андрія Пятова неочікувано засвітилася у компанії колишнього.
Так, у фотоблогу Юлія Пятова показала, як з футболістом і їхніми двома дітьми вони проводять час разом. Зокрема, через місяць після розлучення колишнє подружжя возз'єдналося задля сина й доньки, яких вони привели до парку розваг.
Зіркові батьки з двома дітьми відвідали низку атракціонів. Так, Юлія у сторіз показала, як маленький Лев грає з татом у настільний аерохокей. Крім того, нащадки Пятових побували на картингу і відвідали різноманітні лабіринти. Під час відпочинку сімейство також наробило кумедних знімків у фотобудці.
Згодом ексобраниця Пятова з сином і донькою відправилися на його хокейний матч. Щасливі діти на трибуні активно вболівали за рідну людину на льоду.
Нагадаємо, Юлія та Андрій Пятови розлучилися наприкінці жовтня 2024 року. Проте публічно повідомили про це лише у листопаді. Пара була у шлюбі протягом 19 років. Зараз вони спільно виховують чотирьох дітей – трьох доньок і сина. Через деякий період футболіст заявив, що причиною розриву стали його помилки, яких він припускався не один раз.
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