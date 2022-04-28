Ексдружина Ступки Поліна Логунова показала, як наречений-американець романтично покликав її заміж

Колишня дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова поділилася з шанувальниками свіжими фото зі своїм нареченим-американцем.

Знову закохана Логунова запостила фто і відео з найщасливішого дня у її житті – з освідчення обранця. Як з'ясувалося, бойфренд покликав Поліну заміж у День всіх закоханих -14 лютого. Пара пішла до парку на пікнік. У певний момент чоловік протягнув коханій коробочку, де було написано "подивися у небо". І у цей момент там з'явився банер "Поліно, ти вийдеш за мене?".

instagram.com/janiceowenphoto

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Важливий для закоханих день увічнила фотографиня Janice Owen.

Як ми писали раніше, на початку квітня Поліна Логунова оголосила, що вони розлучилися з Дмитром Ступкою. Тоді ж вона розсекретила, що має нові стосунки. А ще згодом поділилася новиною, що вдруге виходить заміж. Обранцем стилістки став американець.

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