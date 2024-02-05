Ексдружина Тищенка Алла Барановська показалася з їхнім 6-річним сином на відпочинку в Буковелі

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська, після розлучення поїхала з їхнім сином на гірськолижний курорт.

29-річна Барановська вирішила не коментувати розрив шлюбу, натомість з 6-річним сином Давидом і друзями вирушила на відпочинок до Буковеля. Мама з сином зробили безліч світлин для фотоблогу на тлі засніжених гірськолижних спусків. Так, вони випробували кілька видів зимових розваг, зокрема спускалися з санчатами та на лижах. А потім куштували смачну українську кухню.

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

За словами Алли, катання на лижах їй дається не дуже легко, адже у неї був травматичний попередній досвід і вона почала боятися швидкості. А Давид вперше в житті став на лижі. Хоча попри все вона вчить сина насолоджуватися кожним моментом життя.

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Також бізнесвумен поділилася своїм внутрішнім станом після розлучення. Вона зазначила, що "її зовнішній вигляд є відображенням внутрішнього". І додала, що їй "дуже комфортно зараз".

Алла Барановська з сином відпочиває в Буковелі / Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко зізнався, чому вони з Аллою Барановською розірвали шлюб і як вони виховуватимуть спільного сина надалі.

Читайте також: