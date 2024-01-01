Ексдружина Узелкова на атмосферних фото показала двох помітно підрослих дітей від боксера

Зіркова фітнестренерка Марина Боржемська влаштувала разом із дітьми від українського боксера В'ячеслава Узелкова новорічний фотосет.

Результатом спортсменка ділиться у своєму Instagram. Боржемська влаштувала фотосет із сином Робертом та донькою Олівією у фотостудії, яка була прикрашена новорічним декором. Зокрема, довкола були святкові ялинки з гірляндою, яскраві іграшки та чималі банти. Для атмосфери під час фотосесії також запалили свічки.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська разом із помітно підрослими дітьми обрала схожі вбрання в однаковому кольорі.

Марина Боржемська з донькою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Окрім того, у Новий рік тренерка звернулася до своїх підписників. Знаменитість привітала всіх зі святом та написала чимало приємних слів із побажаннями, але найголовніше – це перемога у війні.

Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"З Новим 2024 роком, любі. Цей рік знову був не таким простим, як іноді нам хотілося б, але ми вистояли. І будемо далі стояти. Доки всі ми не почуємо найголовніші для нас слова: "Ми перемогли. Війна закінчилася". Живемо кожним днем. Закохуємося. Сміємося. Плачемо. Народжуємо. Сумуємо. Радіємо. Розчаровуємося. Наше життя лише зараз. І воно одне. У кожного. Дякуємо захисникам та віримо в них. З Новим роком. Слава Україні. Слава героям", - зазначила Марина.

Марина Боржемська з донькою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Андрія Бєднякова похизувалася родинною фотосесією. Анастасія Коротка чекала на цей фотосет в Україні майже рік.

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