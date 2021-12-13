Ексдружина Узелкова підкреслила вигини свого тіла мереживним комплектом

Зірка показала пікантне фото.
Колишня дружина боксера та шоумена В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська не соромиться хизуватися своєю ідеальною та підтягнутою фігурою.
До слова, зірка може час від часу опублікували у своєму Instagram фото, на яких зображена то в обтислому вбранні, то в міні, то в купальнику, то в білизні.
Зокрема, цього разу тренерка вирішила потішити своїх прихильників новим знімком, на якому постала в мереживному спокусливому комплекті. Також Марина накинула на плечі халат, який трішки приспустила. Це додало її образу звабливості.
Окрім цього Марина для фото обрала таку позу, яка гарно продемонструвала вигини її стрункої статури.
"Час від часу я трішки озираюся, щоб оцінити свою роботу та переконатися у правильності обраного напрямку. І щоразу я із задоволенням усвідомлюю, що мій шлях – це чесні та впевнені кроки до мрії", - поділилась зірка.
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