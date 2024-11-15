Ексдружина Узелкова після конфлікту з його мамою зробила заяву про свої стосунки з боксером

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, відреагувала на скандальні заяви його мами.

У своєму фотоблогу Марина Боржемська натякнула, що її особисте життя звикли порівнювати з казкою. Проте вона пояснила, що не треба ідеалізувати й довіряти чуткам, бо ж вони часто відрізняються від того, що "відбувається за лаштунками". Знаменитість підкреслила, що кожен має свою правду, яка будується виключно на індивідуальних здогадках. Однак свою правду вона залишить при собі.

"Впевнена, нам всім в дитинстві хотілося бути героїнею казки. Але доросле життя показало, що не всі казки мають щасливий фінал. Ми не знаємо, чи Попелюшка залишилася з принцем, чи були вони щасливі, що було після весілля, чи зла мачуха більше не турбувала їх? Це залишається загадкою. Хтось вірить в краще, хтось в гірше, хтось тримає баланс. Ми не знаємо, що відбувається за лаштунками – поза тих подій, які нам показують. Ми не знаємо, що відбувається у відомих людей поза тим, що вони транслюють в соцмережах. І не повинні знати. У кожного є свій вибір – що показувати, а що залишити лише собі. Нехай у кожного буде свій щасливий фінал казки. Напоказ чи лише для себе", - написала Марина.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер 9 листопада. Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова прокоментувала смерть боксера і назвала причину.

Марина Боржемська висловилась про смерть В'ячеслава Узелкова та відповіла хейтерам — ЖВЛ представляє

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