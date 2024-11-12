Ексдружина Узелкова після смерті боксера звернулася до хейтерів: "Легко судити, не знаючи деталей"

Після того, як спортсмен пішов з життя, на адресу його дітей та колишньої обраниці посипалася критика.

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, звернулася до хейтерів.

Після смерті спортсмена на адресу його ексобраниці Марини Боржемскьої та дітей посипалася критика. Тренерка вирішила відповісти на хейт. Зокрема, Боржемська зазначила, що "легко судити, не знаючи всіх деталей". Ексдружина Узелкова наголосила, що "в кожного є своя правда".

"Щиро дякую всім за вашу підтримку, за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні, і саме в цій різноманітності — наша особливість. Деколи легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася, але хто стверджує, ніби добре мене знає. У кожного з нас є своя правда, своє бачення і переживання, що формують наші переконання", - написала тренерка.

В'ячеслав Узєлков та Марина Боржемська

Марина Боржемська говорить, що з роками навчилася боротися з негативом, однак їй боляче за дітей. За словами тренерки, син та донька не готові до такої кількості критики на їхню адресу. Однак Боржемська говорить, що, на щастя, є люди, які можуть захистити дітей від негативу та підтримати їх.

"Протягом цих років я навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ того, хто його промовляє. Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості чи ненависті в їхніх серцях", - додала Боржемська.

Допис Марини Боржемської / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, нещодавно 15-річний син В'ячеслава Узелкова звертався до хейтерів. Роберт зізнався, що йому прикро бачити критику на адресу його родини, в той час як вони розбиті горем.

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