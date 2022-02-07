Ексдружина Узелкова подуркувала з 9-річною донькою на кумедних відео

Марина та Олівія зняли імпровізований кліп.

Ексдружина українського боксера В'ячеслава Узелкова – Марина Боржемська – вирішила розпочати тиждень позитивно.

Фітнестренерка та разом із 9-річною донькою Олівією опановують платформу TikTok та зняли веселі ролики. Так, дівчата подуркували на камеру. Марина з донькою приміряли один картатий піджак та по черзі знімали імпровізований кліп. Зокрема, вони позували на столі, у ванні, з праскою в руках та навіть на підвіконні.

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"Енергійно та яскраво вриваємося у понеділок! І вам бажаємо так само", – написала Боржемська.

У коментарях родички зібрали купу позитивних коментарів.

Супер! Дякуємо за настрій! Олівія – дуже артистична!

Бомба! Мариночко, вибачте, але Оливка була крутіша

Клас! Ось це так заряд на весь тиждень отримали! Розумнички!

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