Ексдружина Узелкова похизувалася стрункою фігурою у тигровому купальнику

Тренерка розповіла, скільки літрів води потрібно пити кожного дня.

Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська, яка нещодавно похизувалася пружними сідничками, черговий раз довела, що має ідеальну фігуру.

Зірка розбурхала уяву шанувальників, поділившись кадром, на якому позує перед камерою в суцільному тигровому купальнику. Марина продемонструвала підтягнуті сідниці та ідеальні стрункі ніжки.

Марина Боржемська в купальнику / instagram.com/uzelkova.marina

Водночас фітнестренерка порадила, скільки треба пити літрів води кожного дня. За словами Боржемської, якщо правильно вирахувати за формулою, то на один кг ваги, треба пити 30 мл.

"Рекомендую поступово звикати пити воду. Але звертайте увагу на індивідуальні властивості організму", - порекомендувала тренерка.

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська демонструвала своє прокачане тіло. Знаменитість поділилася знімками, на яких постає у купальнику.

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