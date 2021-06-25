Ексдружина Узелкова похвалилася ідеальною фігурою в купальнику

Тренерка показала фото з відпустки.
Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська спричинила фурор фото в купальнику.
На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, який зробила під час відпочинку. На світлині Марина позувала на тлі басейну в чорному суцільному купальнику зі вставкою із сіточки. Спортсменка похвалилася ідеальною фігурою.
Читайте також: В'ячеслав Узелков засвітив нову кохану під час відпочинку в Одесі
У дописі Боржемська оголосила про старт своєї програми зі схуднення.
Зі свого боку, фоловери не скупилися на компліменти красуні у коментарях. Зокрема, юзери писали, що у Марини розкішні ніжки.
- Ви дуже красива
- Розкішні ноги, Марино
- Красуня
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська захопила ще одним знімком у купальнику. На фото тренерка демонструє гарне прокачане тіло на тлі моря.