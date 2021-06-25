Ексдружина Узелкова похвалилася ідеальною фігурою в купальнику

Тренерка показала фото з відпустки.

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська спричинила фурор фото в купальнику.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, який зробила під час відпочинку. На світлині Марина позувала на тлі басейну в чорному суцільному купальнику зі вставкою із сіточки. Спортсменка похвалилася ідеальною фігурою.

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instagram.com/uzelkova.marina

У дописі Боржемська оголосила про старт своєї програми зі схуднення.

Зі свого боку, фоловери не скупилися на компліменти красуні у коментарях. Зокрема, юзери писали, що у Марини розкішні ніжки.

Ви дуже красива

Розкішні ноги, Марино

Красуня

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська захопила ще одним знімком у купальнику. На фото тренерка демонструє гарне прокачане тіло на тлі моря.

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