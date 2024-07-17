Ексдружина Узелкова показала підрослих дітей-красенів від боксера й захопила їхнім відпочинком

Спортсменка провела час з родиною за кордоном.
Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, тренерка Марина Боржемська вирушила на родинний відпочинок за кордон.
Так, Марина у своєму фотоблогу розповіла, що прибула до Дубліна, Ірландія. Разом з нею насолодитися атмосферою іншої країни прилетіли її діти, мама та сестра. Тож всі разом вони вирушили на прогулянку до парку і наробили безліч знімків на пам'ять.
Зокрема, спортсменка зробила спільні фото з 15-річним Робертом і 12-річною донечкою Олівією і здивувала, як швидко вони підросли за останній час.
Також Марина окремо попозувала з сестрою-копією Емілією та показала свою маму на фото з двома онуками.
"Найголовніше, що відбулося в Дубліні – вдалося побути з моїми рідними. Ці миті разом – безцінні. Величезне бажання, щоб всі нарешті дочекалися своїх рідних та змогли обійняти. І дуже співчуваю тим, хто більше ніколи не зможе це зробити", – написала знаменитість.
У коментарях під публікацією підписники Боржемської засипали її родину компліментами та не могли не зазначити, що на знімках з підрослими дітьми вони мають дуже щасливий вигляд.
- У прекрасної Марини неймовірно гарна родина! Щасти вам! Хай все буде добре
- Дуже рада за вас! Який Роберт красунчик! Як Олівія виросла!
- Щиро радію за вас, Мариночко. Які ви всі щасливі разом
- Як діти виросли! Які ви милі, неймовірно гарні і позитивні
Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська налякала фанів фото, як під час попереднього відпочинку в Ізраїлі потрапила до лікарні.
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