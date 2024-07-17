Ексдружина Узелкова показала підрослих дітей-красенів від боксера й захопила їхнім відпочинком

Спортсменка провела час з родиною за кордоном.

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, тренерка Марина Боржемська вирушила на родинний відпочинок за кордон.

Так, Марина у своєму фотоблогу розповіла, що прибула до Дубліна, Ірландія. Разом з нею насолодитися атмосферою іншої країни прилетіли її діти, мама та сестра. Тож всі разом вони вирушили на прогулянку до парку і наробили безліч знімків на пам'ять.

Марина Боржемська з родиною / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Зокрема, спортсменка зробила спільні фото з 15-річним Робертом і 12-річною донечкою Олівією і здивувала, як швидко вони підросли за останній час.

Марина Боржемська з родиною / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з родиною / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Також Марина окремо попозувала з сестрою-копією Емілією та показала свою маму на фото з двома онуками.

"Найголовніше, що відбулося в Дубліні – вдалося побути з моїми рідними. Ці миті разом – безцінні. Величезне бажання, щоб всі нарешті дочекалися своїх рідних та змогли обійняти. І дуже співчуваю тим, хто більше ніколи не зможе це зробити", – написала знаменитість.

Марина Боржемська з родиною / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з родиною / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

У коментарях під публікацією підписники Боржемської засипали її родину компліментами та не могли не зазначити, що на знімках з підрослими дітьми вони мають дуже щасливий вигляд.

У прекрасної Марини неймовірно гарна родина! Щасти вам! Хай все буде добре

Дуже рада за вас! Який Роберт красунчик! Як Олівія виросла!

Щиро радію за вас, Мариночко. Які ви всі щасливі разом

Як діти виросли! Які ви милі, неймовірно гарні і позитивні

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська налякала фанів фото, як під час попереднього відпочинку в Ізраїлі потрапила до лікарні.

Читайте також: