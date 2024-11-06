Ексдружина Узелкова показала підрослих дітей від боксера та розсекретила, де вони навчаються

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова - Марина Боржемська – показалася з дітьми та розповіла про їхнє навчання.

Зокрема, тренерка поспілкувалася з підписниками в Instagram. У Боржемської поцікавилися, де зараз навчаються її 15-річний син Роберт та 12-річна донька Олівія. Спортсменка не стала приховувати, а чесно відповіла. Вона зазначила, що школа дітлахів територіально розташована у Вінниці. Однак більше подробиць Марина Боржемська не може розповісти в цілях безпеки сина та доньки. Можна припустити, що діти навчаються в офлайн-режимі, тож наразі проживають теж у Вінниці.

"Діти навчаються у школі в місті Вінниця. Враховуючи приватність та безпеку дітей, більше інформації сказати не можу", - відповіла Боржемська.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

До своєї відповіді тренерка прикріпила фото, де постала з помітно підрослими сином та донькою. Сімейство тоді саме знялося в професійному фотосеті.

Нагадаємо, нещодавно старша донька співачки Олі Полякової розповіла про своє навчання. Дівчина розкрила, коли поїде до США здобувати знання в престижному університеті в Берклі.

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