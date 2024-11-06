Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ексдружина Узелкова показала підрослих дітей від боксера та розсекретила, де вони навчаються

Ексдружина Узелкова показала підрослих дітей від боксера та розсекретила, де вони навчаються

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Школа дітлахів територіально розташована у Вінниці.

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова - Марина Боржемська – показалася з дітьми та розповіла про їхнє навчання.

Зокрема, тренерка поспілкувалася з підписниками в Instagram. У Боржемської поцікавилися, де зараз навчаються її 15-річний син Роберт та 12-річна донька Олівія. Спортсменка не стала приховувати, а чесно відповіла. Вона зазначила, що школа дітлахів територіально розташована у Вінниці. Однак більше подробиць Марина Боржемська не може розповісти в цілях безпеки сина та доньки. Можна припустити, що діти навчаються в офлайн-режимі, тож наразі проживають теж у Вінниці.

"Діти навчаються у школі в місті Вінниця. Враховуючи приватність та безпеку дітей, більше інформації сказати не можу", - відповіла Боржемська.

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

До своєї відповіді тренерка прикріпила фото, де постала з помітно підрослими сином та донькою. Сімейство тоді саме знялося в професійному фотосеті.

Нагадаємо, нещодавно старша донька співачки Олі Полякової розповіла про своє навчання. Дівчина розкрила, коли поїде до США здобувати знання в престижному університеті в Берклі.

Читайте також:

В'ячеслав Узелков шокував! 44-річний фітнес-тренер переніс операцію на серці – ЖВЛ представляє

В'ячеслав Узелков шокував! 44-річний фітнес-тренер переніс операцію на серці – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація