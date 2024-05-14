Ексдружина Узелкова показала підрослого сина-красеня від боксера і привітала його з важливим святом

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова – тренерка Марина Боржемська – повідомила про важливе свято в її родині.

У своєму Instagram спортсменка поділилася, що їхній з боксером спільний син святкує день народження. Сьогодні, 14 травня, Робертові виповнюється 15 років. З нагоди свята Боржемська опублікувала рідкісні фото з сином-красенем.

Син В'ячеслава Узелкова та Марини Боржемської / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Окрім того, тренерка адресувала Робертові теплі слова з привітаннями та побажаннями. Зокрема, вона зазначила, що Роберт був первістком, тож від народження у нього була відповідальна місія. Він вчив новоспечених маму й тата як це бути батьками.

Син В'ячеслава Узелкова та Марини Боржемської / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Мій любий син, моя гордість, сьогодні тобі 15! Ніби ще вчора я тримала тебе на своїх руках, а сьогодні почуваюся легкою пір'їнкою у твоїх. У нашій родині ти — первісток, який відкрив портал народження дітей. Це відповідальна місія, яка впала на твої плечі. З твоїм народженням ми відчули, що таке бути мамою, татом, мати племінника та онука. Все це для нас усіх було вперше, нас ніхто не навчав цього. З тобою разом ми проходили все це навчання — це здавалося настільки відповідальним, що інколи лякало: а чи ми робимо все вірно? Але ти нам показав та навчив стати для тебе тим, ким ми стали", - зазначила Боржемська.

Марина Боржемська з сином від В'ячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Тренерка також адресувала синові теплі слова. Боржемська побажала Робертові, аби він отримував новий досвід, самостійно обирав свій життєвий шлях, не боявся нових пригод та сміливо крокував вперед. Тренерка своєю чергою зазначила, що буде підтримувати сина та в разі необхідності допомагати.

Син В'ячеслава Узелкова та Марини Боржемської / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Хочу в цей день побажати тобі продовжувати набувати свій досвід, сміливо крокувати саме своїм шляхом, а не проживати наші очікування. У тебе є всі ресурси для цього. Ти зможеш, я впевнена у тобі. Будь сміливим, гнучким (коли це потрібно та ти відчуваєш), життєрадісним, відкритим до нових пригод, наповнюйся досвідом та усім, що пропонує тобі доля. Ти стаєш прекрасною версією самого себе, а ми — твої путівники, підтримка та гармонійне доповнення", - зазначила тренерка.

Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала ведуча Лілія Ребрик. Знаменитість показувала, як із 43-річчям її привітав чоловік Андрій Дикий.

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