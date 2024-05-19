Ексдружина Узелкова показала свою маму-красуню та як вони з родиною час провели

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова – тренерка Марина Боржемська – потішила шанувальників родинним контентом.

У своєму фотоблогу знаменитість поділилася рідкісними кадрами з родиною. Зокрема, Марина показала, як у колі найрідніших затишно минає їхня неділя. Так, на зображенні спортсменка постає у білих джинсах, футболці та сорочці, а поруч з нею її мама – у чорних штанях і яскраво рожевій куртці. У сонячний день вони вийшли насолодитися напоями на літній терасі.

Марина Боржемська з мамою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Також Боржемська показала помітно підрослих доньку та сина, які теж доєдналися до прогулянки й мило попозували для серії фото, обіймаючи бабусю. І окремо блогерка запостила фото з сином у сонцезахисних окулярах. Водночас тренерка побажала всім чудового недільного відпочинку.

Марина Боржемська з родиною / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Ми з моєю улюбленою мамою бажаємо гарного недільного дня. Родина – найбільший скарб!", - замилувала підписом кадрів Марина.

Нагадаємо, нещодавно син зіркової тренерки Марини Боржемської відсвяткував 15-річчя. З нагоди дня народження Роберта знаменитість опублікувала рідкісні фото з сином-красенем.

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