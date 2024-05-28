Ексдружина Узелкова показала свою сестру-копію та привітала її з особливим святом

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова – тренерка Марина Боржемська – показала свою сестру Емілію.

У своєму фотоблогу блогерка зізналася, що її рідна людина святкує день народження. І показала їхнє спільне фото, зроблене під час відпочинку за кордоном. З нагоди свята Марина також побажала Емілії нових пригод і щастя.

Марина Боржемська з сестрою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"З днем народження, мій промінчик сонця, моя маленька дівчинка, моя сестричка, мій всесвіт. Ти моя душа, мій надійний друг, моя спонтанність, опора, підтримка, любов, щастя та усмішка на обличчі. Нехай новий рік життя принесе тобі безліч цікавих пригод, нових відкриттів, приємних несподіванок та досягнень. Будь завжди відкрита до всього, що пропонує тобі доля. Занурюйся у цей світ та продовжуй прикрашати все навколо. З любов'ю, твоя Маринка", - замилувала Боржемська.

До слова, підписники залишили чимало коментарів-привітань для іменинниці. Цікаво, що деякі сплутали Емілію з донькою тренерки, адже вони дуже схожі. У відповідь на один з таких коментарів Марина підтвердила, що "вони з Олівочкою дуже схожі".

Марина Боржемська з сестрою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з донькою Олівією / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик також показала свою сестру та як незвично гуляла з нею та донечками.

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