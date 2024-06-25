Ексдружина Узелкова потрапила до лікарні за кордоном і розповіла про самопочуття

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська потрапила до лікарні в Ізраїлі.

Так, нещодавно спортсменка разом з дітьми та своєю мамою вирушила на відпочинок і поділилася відповідними теплими знімками. Втім, неочікувано відпустку перервали проблеми зі здоров'ям Марини. Зокрема, у фотоблогу зірка поділилася кадром, на якому лежить на кушетці поблизу медичного обладнання в ізраїльській лікарні.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Підписники Марини почали хвилюватися за стан здоров'я знаменитості та, підтримавши її, поцікавилися, що стало причиною. За деякий час Боржемська вийшла на зв'язок і заспокоїла фанів, пояснивши, що все вже позаду й нічого критичного, на щастя, не сталося. І подякувала місцевим медикам. Водночас спортсменка не стала розкривати подробиць.

"Дякую всім за підтримку. Вже все гаразд. Ізраїльські лікарі пройшли тест на всі 100%", — написала Марина.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

В'ячеслав Узелков шокував! 44-річний фітнес-тренер переніс операцію на серці – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська розсекретила, чи досі вільне її серце та чого вона боїться у нових стосунках.

Читайте також: