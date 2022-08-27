Ексдружина Узелкова поскаржилася на погрози з його боку: "Я не могла спати вночі"

Шлюб фітнес-тренерки Марини Боржемської та боксера В’ячеслава Узелкова розпався ще чотири роки тому, але й досі експодружжя не може знайти спільну мову.

Після розлучення Марина Боржемська та В’ячеслав Узелков продовжують розкривати неприємні подробиці одне про одного у ЗМІ. Не змінило ситуацію навіть те, що боксер знайшов нове кохання та збирався одружуватися.

Як розповіла Боржемська в інтерв’ю Григорію Решетніку, що колишній чоловік не давав їй спокійно жити через постійні погрози та переслідування.

"Він почав писати мені настирливо. Я не могла спати вночі. Я не могла нормально пересуватися, тому що він мене переслідував своїми смс, залякував мене. Останні раз я сказала йому: "У нас з’явився новий закон про абьюзінг, якщо ти будеш мене ображати, я буду звертатися до поліції і до суду. Я надіслала скріни його переписки і сказала, що все це буде в поліції", - поділилася Боржемська.

Єдина спокійна розмова між колишнім подружжям, за словами Марини, відбулася на початку війни. Тоді В’ячеслав сам подзвонив їй та запропонував свою допомогу, але після цього спілкування завершилося.

Майже не спілкується Узелков і зі своїми дітьми. Як розповіла Боржемська, під час війни він спробував створити власний чат з Робертом і Олівією, але їхні бесіди швидко закінчилися. Зараз, каже Марина, діти не хочуть часто проводити час батьком.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Роберт сказав: "Мам, вже не має за що чіплятися. Мені вже навіть не цікаво з ним проводити час". Вони прийшли і попросили, щоб я не намагалися їх просити спілкуватися із ним", - сказала Марина.

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