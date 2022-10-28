Ексдружина Узелкова пояснила, чому із двома дітьми залишилася в Україні під час війни

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, Марина Боржемська, відповіла на запитання, чому разом із двома дітьми не виїхала з України під час повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram фітнес-тренерка розмірковувала на цю тему та пояснила свою позицію. По-перше, на думку Марини, кожен має право вчиняти так, як вважає за потрібне.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Чесно кажучи, мені не подобається питання в такому ракурсі. У кожного з нас є власні страхи та вибір. І я не засуджую тих, хто поїхав і тим паче тих, хто залишився. Ніхто у цьому житті не має права нам говорити, які рішення для нас будуть вірними та правильними", - написала Боржемська.

Також спортсменку обурює те, що українці продовжують критикувати одне одного за те, що дехто виїхав за кордон, або навпаки - залишився в Україні. Зараз, вважає Марина, кожному варто зосередитися на спільній допомозі країні та безпеці власної родини.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"І переходячи до запитання: Я жила у Вінниці, працювала у Києві та Вінниці, моє життя останні роки було поділене на два міста. Поки що залишаюся у Вінниці, де продовжую працювати та жити в тих умовах, у яких ми всі наразі опинилися. Але якщо я буду приймати рішення їхати, я на сто відсотків не буду ні у кого, окрім власних дітей, запитувати, що робити нам далі та як діяти, орієнтуючись на обставини. Мій патріотизм проявляється у вихованні дітей та себе, допомозі ЗСУ, економіці країни та людям. І кордони це не вирішують - ані зменшують, ані збільшують", - пояснила свою позицію Марина.

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