Ексдружина Узелкова про стосунки дітей з батьком: "Не мають бажання часто з ним бачитися"

Так, попри те, що колишнє подружжя живе зовсім поряд у Вінниці, за останні 5 місяців Узелков бачився з Олівією та Робертом один чи два рази.

Про це фітнестренерка розповіла у програмі "Зірковий шлях".

Як зазначила Марина, телефонувати нащадкам її екскоханий також не квапиться.

"У них є мобільні телефони. З ними можна спілкуватися, з ними можна класно проводити час. У них можна запитувати, як справи, чи спитати, чи їм потрібна допомога або підтримка. "Можливо, ти хочеш зі мною піти прогулятися, а я з тобою поділюся, як можна знайти себе у цьому світі?", "Хочеш, я піду з тобою кататися на самокаті? Я гулятиму з тобою поруч і буду за цим спостерігати", "У нас є такий чудовий майданчик"… Як батько, він може робити все, що йому заманеться щодо своїх дітей, тому що перепон і заборон немає. Діти дорослі, вони живуть поряд, у них є мобільні телефони. Можна піти і поспостерігати, як Олівія катається на самокаті або які вона робить фінти на спортивному майданчику. З Робертом можна поговорити про дорослі чоловічі речі, запитати, які в нього стосунки з однолітками. Можна піти поплавати в басейні. Тобто знайти, як спільно провести час. Вони один раз зустрілися, погуляли десь годину, може навіть менше, і все", – поділилася вона.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Знаменитість наголосила, що треба дбати про дітей. При цьому вона зазначила, що не хоче говорити нічого поганого про батька її нащадків. Втім, Боржемська додала, що й самі донька і син не дуже шукають зустрічі з татусем.

"Я бачу, що діти не мають бажання часто з ним зустрічатися. Навіть після їхньої останньої прогулянки вони прийшли не в хорошому гуморі. Я нічого не запитувала, тому що не маю права. Це їхні стосунки. Але я знаю, що наступного разу зустріч може бути ще пізніше. Діти все бачать і відчувають. Вони не немовлята, а дорослі і бачать, що робить мама і що робить батько. Мені можна просто мовчати і спостерігати", – додала Боржемська.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, Тополя розчулив фото зустрічі з дружиною Alyosha через майже 5 місяців війни. Артистка прилетіла до коханого зі США. Зі свого боку, фронтмен гурту "Антитіла", який зараз працює військовим парамедиком на фронті, приїхав на декілька днів з Харківщини до Києва.

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