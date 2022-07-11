Ексдружина Узелкова розповіла про нового чоловіка у її житті та поміркувала про всиновлення

Знаменитість, яка розповіла про стосунки своїх доньки та сина з ексчоловіком, зізналася, що мріє взяти з дитячого будинку дитину та подарувати їй сім'ю.

Втім, як зазначила фітнестренерка у програмі "Зірковий шлях", поки що перевага надається повноцінній родині, де є чоловік та дружина.

"Я настільки люблю дітей, що мої діти прийняли б до себе стільки дітей, скільки ми б могли вмістити. Моя мрія – знайти змогу, допомогти знайти дитині свою родину. Якби я стояла першою в черзі – я б не сумнівалася. Коли ти одна виховуєш двох дітей, ти розумієш, наскільки це важко та відповідально. Зараз я розумію, що змогла б всиновити дитину, надати їй допомогу, любов і те, що мають дати їй батьки. Якщо держава дозволить це зробити – я це зроблю. Але поки що першими можуть всиновити люди, у яких повноцінна сім'я", – поділилася знаменитість.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Крім того, Марина розповіла про своїх залицяльників. Вона зазначила, що під час війни чоловіки почали діяти сміливіше. Втім, один потенційний обранець неабияк її дивує.

"Не можу сказати, що якесь продовження цієї історії, але ця людина вміє мене дивувати. Вона не дає мені довго думати. Він каже і робить. Далі час покаже, тому що я людина, яка обережно ставиться до стосунків. Для мене це дуже важливо, тому що я маю двох дітей і маю нести відповідальність за кожні стосунки. Тому я хочу придивитися, але зараз мені цікаво і почуваюся набагато легше. Я відчула себе жінкою, тому що я лише подумала, а це вже зроблено", – поділилася знаменитість.

Більше подробиць Марина не розкрила, лише зазначила, що цей таємничий чоловік – українець.

Нагадаємо, Тарас Тополя розчулив фото зустрічі з дружиною Alyosha через майже 5 місяців війни. Артистка прилетіла до коханого зі США. Зі свого боку, фронтмен гурту "Антитіла", який зараз працює військовим парамедиком на фронті, приїхав на декілька днів з Харківщини до Києва.

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