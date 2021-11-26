Ексдружина Узелкова розповіла про останнє невдале побачення з іншим та чи вільне її серце

Ексдружина Узелкова розповіла про останнє невдале побачення з іншим та чи вільне її серце

Також вона відповіла, чи погодиться на прохання нового обранця завершити публічну кар'єру і присвятити себе родині.

Колишня дружина боксера та шоумена В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська розповіла про особисте життя.

Так, у програмі "Неймовірна правда про зірок" знаменитість поділилася, що декілька місяців тому ходила на побачення з іншим чоловіком. Втім, воно було провальним.

"Він невтішно відгукувався про дівчину, з якою у нього були стосунки. Я переводила тему, потім я зробила декілька разів акцент на тому, що мені це неприємно. Мені хотілося втекти з цього побачення і їхати додому спати", – пригадала вона і додала, що після цього взяла паузу і більше не зустрічалася з чоловіками.

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

Тож поки що серце зіркової тренерки вільне. Три головні якості потенційного обранця Боржемської – відповідальність, людяність та розум.

Також Марина відповіла, чи погодиться на прохання майбутнього обранця завершити публічну кар'єру і присвятити себе родині: "Ні, тому що я впевнена, що у мене буде такий чоловік, який буде вірити в мене і допомагатиме мені в цьому. Я вмію розмежовувати між сім'єю і роботою".

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