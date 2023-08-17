Ексдружина Узелкова розповіла, як 11-річна донька знайшла їй чоловіка на вулиці

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, чи хоча б раз проявився за час повномасштабної війни її ексчоловік та батько її дітей.

Під час розмови з Машею Єфросиніною Боржемська дуже стримано дала зрозуміти, що Узелков жодного разу не поцікавився, як його діти і ніяк їм не допоміг.

"Не хочу обговорювати тієї людини, якої нема, не буде і не було. Все. Дякую йому за чудових дітей", - коротко сказала Боржемська.

Також Марина прокоментувала, що у неї була одна романтична історія після розлучення, яка сталася під час повномасштабної війни. За словами фітнес-тренерки її 11-річна донька Олівія переживає за маму і хотіла влаштувати її особисте життя:

"Я не можу сказати, що я була в стосунках. Просто з'явився чоловік певний час. Під час повномасштабної війни. Познайомилися на вулиці. Олівія підбігла. В той час ми з нею гуляли і вона сказала :"Мам, давай телефон, ти підеш на каву і це не обговорюється". Вона це підштовхнула. Я не можу назвати це романом. Це була якийсь час гарна романтична історія. Але були певні ознаки, які були для мене не комфортні. Обмеження, або десь хтось переходить межу. Я до цього не готова. Я зчитую це дуже швидко. І я розумію, якщо людина зараз так поводиться, то надалі буде ще гірше", - прокоментувала Боржемська.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Вона також зізналася, що у її дітей нема ревнощів мами до чоловіків. Оскільки, за словами Марини, вони дуже хочуть, щоб мама була щаслива. Не приховує Боржемська й те, що перепоною для чоловік стає, коли вони дізнаються, хто така Марина і за ким була заміжня:

"Є теж певна проблема. Як популярність, так і те, що коли дізнаються, чия ти була дружина у минулому житті. Чим ти займаєшся, твій сталевий характер, я не можу сказати, що я не ніжна у стосунках, але я дуже сильна. Вони (чоловіки – прим.ред.) відчувають, що я самостійна, впевнена. Чоловік це відчуває. Можливо, просто поки що мені не трапився той чоловік, який буде відчувати ту силу і впевненість в собі, що він зможе бути поруч із такою жінкою", - сказала Боржемська.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Як відомо, Марина Боржемська протягом 22 років була одружена з відомим боксером В'ячеславом Узелковим. Пара гучно розлучилася 2018-го. У них є двоє спільних дітей – 14-річний син Роберт та 11-річна донька Олівія.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська розповіла, чому під час повномасштабної війни прийняла рішення залишитися з дітьми вдома і не виїжджати з України.

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