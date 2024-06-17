Ексдружина Узелкова розсекретила, чи вільне її серце та чого боїться у нових стосунках: "Це виклик"

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася подробицями особистого життя.

Боржемська зізналася, що її серце зараз вільне, й спростувала всі чутки про нові романи, які їй часто приписують з картинки у фотоблогу. Тим не менш, тренерка зізналася, що хоч і розкрила себе нову, проте й досі переймається за помилки з минулого, які можуть повторитися у майбутніх стосунках.

"Кожен чоловік, який з'являється у моєму Instagram, який зі мною п'є каву, або хтось йде поруч, чи з кимось повечеряла – всі думають, що це він. Поки що це не він, але для мене – це виклик дозволити собі (стосунки – прим. ред.) і яка я буду в них. Це теж певне випробовування, тому що я боюся, допускати ті помилки, які я допускала. Втім, я чомусь впевнена, що цього не буду робити, тому що я з собою вже домовилася. Я познайомилася з новою Мариною й щось дістала з того підліткового віку з бісиками в очах і шаленою жагою до життя й пригод. Те, що я набула за цей час – вміти правильно віддавати й брати", - поділилася Марина в інтерв'ю Ірині Демешок.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Також Марина розповіла про складнощі у пошуку кохання після тривалого перебування наодинці й комфортно вибудованого для себе життя. Водночас спортсменка впевнена, що все налагодиться, щойно з'явиться потрібна людина.

"Це дуже складно, тому що коли ти довготривалий час перебуваєш сама, тобі стає комфортно. Ти звикаєш. У тебе є певні обов'язки перед собою, дітьми, є власний простір, час і графік, в якому тебе все влаштовує. Просто ти розумієш, що коли прийде твоя людина, то будеш підлаштовуватися", - пояснила зіркова тренерка.

Нагадаємо, нещодавно нардеп і стронгмен Василь Вірастюк вперше показав свою нову молодшу на 11 років кохану після офіційного розлучення з колишньою дружиною.

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