Ексдружина Узелкова у купальнику похизувалася пружними сідничками

Тренерка розповіла, чим краще снідати, аби схуднути.

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська, яка нещодавно похизувалася прокачаним тілом, показала нове фото у купальнику.

Зірка розбурхала уяву шанувальників, поділившись кадром, на якому позує до камери спиною. Таким чином Марина продемонструвала підтягнуті сідниці.

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

Водночас фітнестренерка порадила, чим краще снідати, аби схуднути. За словами Боржемської, поживний і збалансований сніданок призводить до спалювання більшої кількості калорій протягом дня і дає більше енергії.

"Ідеальні рецепти сніданків мають такий вигляд: йогурт з фруктами і вівсянкою, смузі боул, тост з цільнозернового хліба з авокадо і яйцем або омлет з овочами і тостом, цільнозерновий хліб або каші з цільним зерном і будь-яким наповненням (овочі, м'ясо, гриби, фрукти і ягоди )", - перерахувала Марина.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Узелкова у білосніжній сукні зі спущеними плечима позувала біля озера. Марина Боржемська зачарувала яскравим луком.

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