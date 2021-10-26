Ексдружина Узелкова у мереживній чорній сукні зачарувала образом на Геловін

У зніманнях разом з мамою взяла участь донька Олівія.

Ексдружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська вже активно готується до Геловіну 2021.

Так, днями Марина разом з донькою Олівією взяли участь у зніманнях, під час яких приміряли стильні образи до містичного свята. І мама, і донька постали у мереживних чорних сукнях та з коронами на голові.

instagram.com/uzelkova.marina

Загадковості образу надали яскравий макіяж та хвилясте волосся. Як розповіла Боржемська, вони з донькою стали Білосніжкою та Королевою.

instagram.com/uzelkova.marina

"Вихідними у нас був дуже класний прямий ефір із професіоналами міжнародного класу, які поділилися секретами догляду за волоссям та гарного макіяжу. Ми з ними зробили образи на Геловін для мами та доньки. Звичайно, ми з Олівією були моделями. Ви лише подивіться на цю Білосніжку та Королеву", - підписала кадри Боржемська.

instagram.com/uzelkova.marina

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