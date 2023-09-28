Ексдружина Узелкова у міні показалася в обіймах незнайомого красеня-бороданя

Марина Боржемська поділилася рідкісними кадрами, на яких постала з чоловіком.

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська заінтригувала фанатів новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Боржемська розмістила серію знімків, на яких щасливою та усміхненою позувала в обіймах та, навіть на руках, невідомого чоловіка. При цьому одягнена Марина була по-спортивному – у мінішортах, майці, кросівках та з зав'язаною кофтиною на талії.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Під цими світлинами з чоловіком Боржемська натякнула, що насправді цей красень-бородань її друг:

"А ви вірите в дружбу між чоловіком та жінкою?" - написала Марина під фотграфіями.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Втім, підписники сторінки Боржемської засумнівалися, що між парою просто дружба і зазначили, що не вірять у приятельські стосунки між чоловіком і жінкою:

Не дуже, бо з неї народжується кохання. Я зі своїм чоловіком спочатку просто дружила

Ну що ви таке кажете - це справжня любов на фотографіях!

Мені здається, це кохання

Дивлячись на фото, не скажеш, що це фото друзів. Мабуть все таки кохання

Нагадаємо, що раніше Марина Боржемська розповідала, як її донька Олівія від ексшлюбу з В'ячеславом Узелковим знайшла мамі бойфренда просто на вулиці.

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