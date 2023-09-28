Ексдружина Узелкова у міні показалася в обіймах незнайомого красеня-бороданя

Марина Боржемська поділилася рідкісними кадрами, на яких постала з чоловіком.
Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська заінтригувала фанатів новими фото на своїй сторінці в Instagram.
Боржемська розмістила серію знімків, на яких щасливою та усміхненою позувала в обіймах та, навіть на руках, невідомого чоловіка. При цьому одягнена Марина була по-спортивному – у мінішортах, майці, кросівках та з зав'язаною кофтиною на талії.
Під цими світлинами з чоловіком Боржемська натякнула, що насправді цей красень-бородань її друг:
"А ви вірите в дружбу між чоловіком та жінкою?" - написала Марина під фотграфіями.
Втім, підписники сторінки Боржемської засумнівалися, що між парою просто дружба і зазначили, що не вірять у приятельські стосунки між чоловіком і жінкою:
- Не дуже, бо з неї народжується кохання. Я зі своїм чоловіком спочатку просто дружила
- Ну що ви таке кажете - це справжня любов на фотографіях!
- Мені здається, це кохання
- Дивлячись на фото, не скажеш, що це фото друзів. Мабуть все таки кохання
Нагадаємо, що раніше Марина Боржемська розповідала, як її донька Олівія від ексшлюбу з В'ячеславом Узелковим знайшла мамі бойфренда просто на вулиці.
Читайте також: