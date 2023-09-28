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Ексдружина Узелкова у міні показалася в обіймах незнайомого красеня-бороданя

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Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Ексдружина Узелкова у міні показалася в обіймах незнайомого красеня-бороданя

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська поділилася рідкісними кадрами, на яких постала з чоловіком.

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська заінтригувала фанатів новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Боржемська розмістила серію знімків, на яких щасливою та усміхненою позувала в обіймах та, навіть на руках, невідомого чоловіка. При цьому одягнена Марина була по-спортивному – у мінішортах, майці, кросівках та з зав'язаною кофтиною на талії.

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Під цими світлинами з чоловіком Боржемська натякнула, що насправді цей красень-бородань її друг:

"А ви вірите в дружбу між чоловіком та жінкою?" - написала Марина під фотграфіями.

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Втім, підписники сторінки Боржемської засумнівалися, що між парою просто дружба і зазначили, що не вірять у приятельські стосунки між чоловіком і жінкою:

  • Не дуже, бо з неї народжується кохання. Я зі своїм чоловіком спочатку просто дружила
  • Ну що ви таке кажете - це справжня любов на фотографіях!
  • Мені здається, це кохання
  • Дивлячись на фото, не скажеш, що це фото друзів. Мабуть все таки кохання

Нагадаємо, що раніше Марина Боржемська розповідала, як її донька Олівія від ексшлюбу з В'ячеславом Узелковим знайшла мамі бойфренда просто на вулиці.

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Дата публікації
Перегляди
1140
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