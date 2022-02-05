Ексдружина Узелкова у розкішній червоній сукні влаштувала фотосет у ванні

Марина Боржемська зачарувала юзерів своєю красою.
Ексдружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська потішила прихильників новим ефектним фото.
У своєму Instagram спортсменка розмістила світлину, де позувала у білосніжній ванні. Знаменитість була одягнена в розкішну червону сукню з напівпрозорим корсетом.
"Як розслаблятиметеся наприкінці робочого тижня? Я ось вирішила одягнути красиву сукню і полежати у ванні", – написала зірка.
У відповідь фоловери зробили Марині компліменти. Зокрема, фани висловили захоплення її красі.
- Жінка-вогонь, жінка-полум'я
- Мариночко, ви справжня королева
- Яка гарна
- Вам так личить червоний
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