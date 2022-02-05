Ексдружина Узелкова у розкішній червоній сукні влаштувала фотосет у ванні

Ексдружина Узелкова у розкішній червоній сукні влаштувала фотосет у ванні

Марина Боржемська зачарувала юзерів своєю красою.

Ексдружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська потішила прихильників новим ефектним фото.

У своєму Instagram спортсменка розмістила світлину, де позувала у білосніжній ванні. Знаменитість була одягнена в розкішну червону сукню з напівпрозорим корсетом.

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

"Як розслаблятиметеся наприкінці робочого тижня? Я ось вирішила одягнути красиву сукню і полежати у ванні", – написала зірка.

У відповідь фоловери зробили Марині компліменти. Зокрема, фани висловили захоплення її красі.

Жінка-вогонь, жінка-полум'я

Мариночко, ви справжня королева

Яка гарна

Вам так личить червоний

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