Ексдружина Узелкова вперше розповіла про знайомство з новим чоловіком та як на це відреагували діти

Фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про чоловіка, який з'явився у її житті.

Спортсменка, яка чотири роки тому зі скандалом розійшлася з Узелковим, нарешті зустріла нове кохання. Знаменитість зізнається, що нині їй у ньому все подобається, утім, вона не хоче, про всяк випадок, покладати на нього багато сподівань.

"Я до себе підпустила одну людину ближче, ніж я підпускала за останні роки когось. Я дозволила йому робити те, що він хоче, по відношенню до мене. Я собі трішечки дозволила бути з ним дівчиною. Але я ще не хочу сильно зачаровуватися, щоб не розчаровуватися", - розповіла знаменитість в інтерв'ю шоу "Як ти?".

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

До речі, саме знайомство з чоловіком було випадкове. Вони зустрілися на вулиці, і він запросив її на каву. Якщо ж Марина вагалася, то за неї все вирішила донька – Олівія. Дівчинка відповіла за маму, так ще й дала номер телефону.

Марина Боржемська з донькою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Мене Олівка підштовхнула до знайомства з цим чоловіком. Ми познайомилися на вулиці. Він підійшов до мене. І запитав, як мене звати і чи зможу я випити з ним кави. Я ще не встигла відповісти, Олівія вже сказала: "Так! І дай йому номер телефону", пригадала Марина.

Нині закохані продовжують розвивати свої стосунки. Щоправда, на відстані. Марина поки перебуває в Ізраїлі, куди поїхала на початку повномасштабної війни, а її чоловік – в Україні.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Він мене підтримує. Ми на зв'язку постійно. Мені подобається, що воно розвивається не дуже швидко, а у тій динаміці, в якій мені комфортно. Він розуміє мою тонку натуру. Як воно буде, я не знаю. Мені зараз усе подобається. Я сподіваюся, що йому так само. Мені подобається з цією людиною говорити. Він дуже розумний, освічений. Мені є про що з ним поговорити", - зізналась спортсменка.

Загалом, Марину підтримують і її діти від колишнього чоловіка. Щоправда, якщо Олівія одразу сама познайомила маму з новим бойфрендом, то Роберт ставиться до нього з обережністю. Для сина Марини головне, аби він кохав та піклувався про маму. Якщо Роберт відчує це від чоловіка, то буде тішитися, що матуся нарешті щаслива.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Я стала частіше усміхатися і діти сказала: "Мам, у тебе так сяють очі останнім часом". Роберт мені постійно говорить: "Мам, я дуже хочу, щоб ти була щасливою, але я дуже хочу, щоб це була гідна людина, першою чергою, по відношенню до тебе. Якщо він буде по відношенню до тебе гідним, то він буде таким самим і до нас. Я хочу, щоб він тебе палко кохав", - поділилася зірка.

Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська поскаржилася на погрози від В'ячеслава Узелкова. За словами спортсменки, колишній чоловік не давав їй спокійно жити через постійні погрози та переслідування.

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