Ексдружина Узелкова зізналася, що за рік до розлучення вони почали жити в різних кімнатах

Марина Боржемська розповіла, що для дітей розлучення батьків не стало несподіванкою.

Зіркова фітнестренерка Марина Боржемська зізналася, що за рік до розлучення з колишнім чоловіком, боксером В'ячеславом Узелковим вони почали жити в різних кімнатах.

У програмі "Неймовірна правда про зірок" знаменитість поділилася, що діти це бачили, тому, коли донька і син дізналися про розлучення батьків, не запитували нічого. Це для них не стало несподіванкою.

"Діти дуже рідко порушуть питання про батька. Вони чітко розуміють ситуацію. Вони бачать ставлення мами і тата, тому зайвих запитань не було", – поділилася Марина.

Марина Боржемська з дітьми / instagram.com/uzelkova.marina

Також Боржемська поділилася, як часто Узелков бачиться з нащадками. До слова, раніше В'ячеслав заявив, що колишня забороняє йому бачити дітей.

"Настільки часто, скільки хоче цього батько. Цього не буває взагалі останнім часом. Якщо Олівія хоче зустрітися – вона йому пише, а Роберт каже: "Мамо, не чіпай мене стосовно цієї теми. Якщо я захочу, я все зроблю сам". Обмежень у них немає. А візити – хто як хоче. Змусити когось або привезти і кинути дітей, "бо ти тато", я теж не можу. Це має бути його бажання", – зазначила тренерка.

В'ячеслав Узелков з дітьми / instagram.com/uzelkov_official

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